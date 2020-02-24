В Совфеде объяснили, почему размер пенсии может измениться

Размер пенсии россиянина может измениться в меньшую сторону, если при начислении выплаты допустили ошибку, а затем ее выявили. Об этом рассказала член Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, при такой ситуации размер пенсии также может увеличиться.

«Размер пенсии может быть изменен, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается», - добавила она в интервью «Парламентской газете».

При достижении же восьмидесятилетнего возраста размер фиксированной выплаты удваивается, что ведет к росту пенсии, отметила Бибикова.

На размер пенсии влияют и перемещения пенсионера по стране, так как для каждого региона предусмотрен отдельный прожиточный минимум.

«Если человек переезжает из субъекта, где прожиточный минимум пенсионера, к примеру, 12 тысяч рублей, в регион, где прожиточный минимум 13 тысяч рублей, то его пенсия увеличивается. Но может быть и обратная ситуация», - объяснила сенатор.

Ранее сообщалось о росте социальных пенсий в стране с 1 апреля. Индексация в этом году составит 6,1%.