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CNN: США не располагают данными о вмешательстве РФ в «выборы»

Иван Линдеманн
07:15 24.02.2020
О том, что Москва якобы участвует в избирательном процессе США ранее сообщала газета New York Times.
CNN: США не располагают данными о вмешательстве РФ в «выборы»
© Фото: Jeremy Hogan, Keystone Press Agency Globallookpress

У американских разведчиков нет подтвержденной информации о том, что Россия якобы пытается помочь переизбранию Дональда Трампа на пост президента США.  

По информации источников CNN, в настоящее время спецслужбы выясняют, вмешивается ли Москва в предвыборную гонку 2020 года. Пока что, информации о том, что РФ хочет содействовать действующему главе Белого дома нет.

Ранее The New York Times сообщала, что Россия якобы активно вмешивается в избирательный процесс с целью помочь Трампу.  По информации издания, сотрудница аппарата директора Национальной разведки Шелби Пирсон на брифинге в Конгрессе неоднократно акцентировала на этом внимание.

По данным другой газеты, The Washington Post, Москва на предстоящих выборах якобы будет помогать кандидату от демократической партии Берни Сандерсу.

Сам Трамп назвал «больными сумасшедшими» всех, кто утверждает, что Россия хочет его победы на выборах. В Кремле заявили, что эти сообщения являются параноидальными.  

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