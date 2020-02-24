В США объяснили заход эсминца в Черное море

Ракетоносный эсминец USS Ross зашел в акваторию Черного моря с целью поддержания безопасной обстановки в этом районе. Такое объяснение опубликовано на сайте ВМС США.

«Этим визитом мы укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Данные операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», - отмечается в сообщении.

Там же говорится, что корабли ВМС США и НАТО регулярно заходят в акваторию Черного моря в рамках начавшейся в 2014 году операции «Атлантическая решимость».

В прошлом году боевые суда НАТО входили в Черное море 13 раз, в 2020 году заход первый.

Действия эсминца, как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, контролируют корабли Черноморского флота.