В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

В Уфе в День защитника Отечества провели мини-парад для 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мугина Нагаева. Парадный строй из более 150 военнослужащих, кадет и юнармейцев промаршировал перед героем во дворе его дома.

Поздравить кавалера высших орденов Советского Союза пришли представители Центрального военного округа, руководители республики, ветераны и общественные деятели, жители города. На празднике звучал военный оркестр и исполнялись фронтовые песни. Глава Башкирии Радий Хабиров также вручил ветерану первый экземпляр нового ордена республики - Орден командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова.

Нагаев Мугин Каримович - кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой степени и Красной Звезды. Боевой путь он прошел в составе 12 Башкирской кавалерийской дивизии, воевал на Брянском и Юго-западном фронтах. В боях под Берлином Нагаев был ранен. Войну он закончил в звании гвардии капитана.