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В Южной Корее коронавирусом заразились 763 человека

Егор Левин
05:07 24.02.2020
На данный момент скончались семь человек, выписано из больниц 18, а анализы еще около девяти тысяч человек находятся в работе.
В Южной Корее коронавирусом заразились 763 человека
© Фото: Yang Shunpi, Xinhua, Globallookpress

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 763 человек. Еще два пациента скончались.

Уровень эпидемиологической угрозы в стране подняли с третьего «оранжевого» до четвертого «красного». В общей сложности на данный момент скончались семь человек, выписано из больниц 18, а анализы еще около девяти тысяч человек находятся в работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве Южной Кореи.

Между тем, число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 1769 человек. За сутки количество заболевших увеличилось на 367 человек. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Японии.

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