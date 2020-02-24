Самолет из Москвы не смог приземлиться в Иркутске

Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, не смог приземлиться в аэропорту назначения, сообщили в справочной иркутского аэропорта. Инцидент случился из-за тумана. В результате борт ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ.

«Рейс, который ушел на запасной аэродром - это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана», - приводит слова сообщения ТАСС.

По расписанию самолет должен был приземлиться в 08.25 утра (03.25 по московскому времени). Борт приземлился в Улан-Удэ в 09.45 (04.45 по Москве).

Ранее из-за непогоды на несколько часов был закрыт аэропорт Красноярска. Оказалась неподготовленной взлетно-посадочная полоса. Пока ее числили, воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты.