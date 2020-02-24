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В Алеппо открылась первая восстановленная после войны женская школа

Егор Левин
Владислав Кустов
05:45 24.02.2020
Вместе с общеобразовательными предметами в учебном заведении преподают основы ислама, арабский, французский и английский языки и планируют ввести в программу и русский.
В Алеппо открылась первая восстановленная после войны женская школа
© Фото: ТРК "Звезда"

В Алеппо заработала единственная восстановленная после боевых действий женская школа в районе Баб аль-Наср. В классах проблемы с электричеством и не на всех партах есть учебники, но свободных мест в комнатах нет.

Помещения отапливаются с помощью печей, находиться внутри без верхней одежды невозможно. 14-летние девочки сидят в классах в куртках. Они могли бы учиться в восьмом классе, но учатся в четвертом, потому что в то время, когда здесь были боевики, школы для детей были закрыты.

До войны в этой школе учились 1,5 тысячи девочек, теперь - всего 250. Кто-то из них погиб, кто-то - пропал без вести. Сначала девочки вернулись в пустые стены. Парты и мебель пришлось просить на время у других школ.

Особенность этой школы в том, что абсолютно все ученицы из очень бедных семей. Их родителям тяжело найти деньги даже на ручки и тетради. Им помогают власти, выделяя учебники, но старшеклассницам приходится все покупать самим.

В школе преподают сильные учителя, лучшие в Алеппо. Школа экспериментальная: девочек, отставших от сверстников, учат по специальной ускоренной программе. Кроме общеобразовательных предметов, преподают основы ислама, наряду с родным арабским, учат французский и английский языки, а вскоре планируют ввести в программу и русский.

Обычно учебный день начинается с зарядки, но иногда вместо этого бодрыми восклицаниями встречают российских военных. Сотрудники центра по примирению сторон привезли ранцы, канцтовары, теплую одежду и продукты.

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