Знакомства по ДНК: ученые придумали приложение для оздоровления человечества

Американский ученый Джордж Черч работает над приложением для ДНК-знакомств. Программа создается для поиска партнера, с которым нет общих генетических мутаций, пишет Радио Sputnik.

Известно, что в геноме каждого человека имеется 5-7 скрытых мутаций, которые могут не передаваться последующему потомству. Если мужчина и женщина, имеющие похожие отклонения в генах, создадут семью, то риск родить ребенка с тяжелыми заболеваниями резко возрастает.

По словам разработчика приложения для ДНК-знакомств, кандидаты будут отсеиваться только по ДНК-тесту, никакой классификации по интеллекту, национальности, социальному уровню не будет. При регистрации пользователь должен будет пройти геномное исследование. Джордж Черч утверждает, что к результатам исследований доступа не будет. Но многие специалисты скептически относятся к словам ученого, так как хакеры могут вскрыть закодированные данные, кроме того информация будет доступна операторам и разработчикам сервиса.

Разработчику задают и другие вопросы по работе приложения. Непонятно как будет использована полученная после исследования информация. По задумке, пользователь не будет видеть кандидатов, которые представляют потенциальную опасность.