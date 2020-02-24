Россияне назвали любимые начинки для блинов

Россияне предпочитают на Масленицу готовить блины по семейным рецептам. Самыми популярными начинками для блинов являются мясо и сгущенка, приводит данные исследования РИА Новости.

«На первом этапе опроса выяснилось, что из несладких начинок жители страны чаще всего выбирают мясные (61%), а из сладких отдают предпочтение блинам со сгущенкой (65%)», - говорится в отчете интернет-опроса.

Также в пятерку любимых блинов с начинкой вошли блинчики с вареньем и джемом (58%), со сметаной (57%) и творогом (54%). В общей сложности, в опросе приняли участие более 2,9 тысяч пользователей.

Масленичная неделя в 2020 году начинается в понедельник, 24 февраля, и заканчивается Прощеным воскресеньем 1 марта. Масленица является последней неделей, которую называют Сырной седмицей, перед началом Великого поста.