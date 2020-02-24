Солдаты НАТО пройдут по Эстонии в честь Дня независимости

Более 800 военнослужащих из нескольких стран-участниц НАТО примут участие в посвященном 102-й годовщине провозглашения независимости Эстонии военном параде. Мероприятие состоится на площади Свободы в центре Таллина. Вместе с военнослужащими в параде поучаствуют и около 50 единиц боевой техники.

В соответствии с данными Главного штаба Сил обороны республики, около 800 военнослужащих всех родов войск Эстонии выйдут на парад. Также прибудут военные Соединенных Штатов, Франции, Латвии, Литвы, Польши и Украины. В параде также примут участие пехота Великобритании и Дании, входящие в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем провозглашения независимости Эстонии является 24 февраля 1918 года, когда комитет спасения страны опубликовал соответствующий манифест, провозгласивший независимую и демократическую республику.