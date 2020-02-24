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Наследники викингов: как норвежская разведка искала агентов в России

Виталий Акиньшин
03:42 24.02.2020
Стало известно, как некачественная работа разведки Норвегии лишила своих же граждан прибыли и перспективного бизнеса в Мурманске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Европе вновь вспомнили про любимую игру «Найди русского шпиона». У берегов Ирландии якобы заметили неких русских разведчиков, якобы изучавших места прокладки военных кабелей между Европой и Северной Америкой, чтобы «перерезать их в случае войны».

Норвегия также отличилась своей «игрой»: в Осло двое граждан страны попытались взыскать ущерб, причиненный им норвежскими спецслужбами: несколько лет назад их, во время работы на норвежском заводе в Мурманске, попытались завербовать норвежские агенты. Но сделали они это настолько неумело, что от российской контрразведки досталось всем.

Норвежские спецагенты оказались в поле зрения российских коллег практически сразу, так как не очень старались скрываться, выполняя в Мурманске поручение своего руководства. Шпионский скандал разгорелся, когда норвежцы решили «сыграть по-крупному» и пошли сразу к директору завода - через несколько дней после этого он уже давал показания сотрудникам мурманского управления ФСБ России.

После случившегося его и еще одного сотрудника норвежского предприятия выдворили на родину, запретив въезд в РФ на 10 лет. С таким положением вещей директор не смирился и решил добиться сатисфакции. Потери от действий норвежской агентуры он оценил в 14 миллионов евро.

Специалисты в области проблем безопасности отмечают феноменальную неуклюжесть работы норвежской разведки - фактически людей заставили быть агентами и дело дошло до судебного иска, а история получила огласку.

Официально признать бездарную работу норвежской разведки суд отказался. Сложно представить, что Норвегия в лице своих спецслужб признает себя виновной. Но сам факт того, что шпионская история разбирается в суде со всеми подробностями, адресами и явками, указывает на прямую утечку служебной информации.

Профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло вспомнил, как однажды на себе проверил топорность действий норвежской разведки.

«Я прошел где-то 2,5 километра, замерз и решил возвращаться назад. Развернулся и передо мной оказалась вся бригада из пяти человек. Паника у них была совершенно явная. Они не ожидали, что это произойдет», - рассказал он.

Возможно, что такая кустарная работа современных агентов является следствием серьезного кадрового голода. На такую мысль многих экспертов наводит то, как различные европейские спецслужбы подыскивают себе новых сотрудников: объявление о наборе в разведку, например, можно обнаружить на последней странице газеты или журнала. Трудно представить, как при таком подходе выглядит очередь из соискателей в отделе кадров.

Одновременно с этим в европейских странах продолжает нагнетаться антироссийская шпиономания. Российский след, находят едва ли не в каждой семейной ссоре, а агенты ФСБ мерещатся в каждой пивной. На деле их, конечно, никто в глаза не видел, но главное, что все знают, что «они где-то есть».

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