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Ученые обнаружили следы ДНК неизвестного вида человека

Тамара Астапенкова
03:39 24.02.2020
По мнению антропологов, древние предки современных жителей Евразии вступали в контакты с неандертальцами и денисовцами.
Ученые обнаружили следы ДНК неизвестного вида человека
© Фото: pixabay.com

Антропологи Университета Юты обнаружили в ДНК неандертальцев и денисовского человека следы еще более древней популяции людей, сообщает Радио Sputnik.

Ученые исследовали ДНК возрастом около 700 тысяч лет. Обнаруженные следы ранее неизвестной популяции, могли принадлежать другому виду человека, отделившемуся около двух миллионов лет назад.  

По мнению антропологов, древние предки современных жителей Европы и Азии вступали в контакты с неандертальцами и денисовцами. Представители межвидового скрещивания стали самым ранним известным на сегодня примером семейства Homo.

«Нам удалось показать, что за сотни тысяч лет до этого и те, и другие контактировали с еще более архаичной популяцией людей, которая первой заселила территорию Европы и Азии», – говорится в исследовании ученых.

Ранее, археологи осмотрели гробницу фараона Тутанхамона с помощью радара. Они обнаружили за одной из стен пустоту, длиной в 33 метра и высотой в два метра. Ученые предположили, что обнаруженная ими территория может являться тайной гробницей царицы Древнего Египта Нефертити.

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