США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над территорией России

Глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рожков заявил о проведении совместного наблюдательного полета Соединенных Штатов, Канады и Норвегии над территорией России.

Сообщается, что полет пройдет на шведском самолете наблюдения СААБ-340, который вылетит с аэродрома Кубинка.

По данным Рожкова, российские специалисты в это время будут контролировать соблюдение установленных договоренностей и параметров полета на борту самолета.

СААБ-340 представляет класс самолетов, не предназначенных для применения оружия. Аппаратура на нем прошла международное освидетельствование также с участием российских специалистов.