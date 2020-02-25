США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над территорией России
Российские эксперты будут контролировать соблюдение установленных договоренностей и параметров полета на борту самолета.
© Фото: Министерство обороны России
Глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рожков заявил о проведении совместного наблюдательного полета Соединенных Штатов, Канады и Норвегии над территорией России.
Сообщается, что полет пройдет на шведском самолете наблюдения СААБ-340, который вылетит с аэродрома Кубинка.
По данным Рожкова, российские специалисты в это время будут контролировать соблюдение установленных договоренностей и параметров полета на борту самолета.
СААБ-340 представляет класс самолетов, не предназначенных для применения оружия. Аппаратура на нем прошла международное освидетельствование также с участием российских специалистов.