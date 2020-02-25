В МИД РФ назвали возможную тему саммита Совбеза ООН

В департаменте Министерства иностранных дел России по международной информационной безопасности заявили, что борьба с угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на саммите Совбеза ООН, провести который предложил российский лидер Владимир Путин.

Об этом заявил глава департамента Андрей Крутских. По его словам, подобное развитие событий вероятно.

«Мой прогноз таков: если саммит состоится, то борьба с угрозами в киберпространстве и выработка правил ответственного поведения государств в этой сфере, несомненно, станет одной из тем, которые будут обсуждаться в контексте общих вопросов безопасности», - заявил Крутских в интервью «Коммерсанту».

По его мнению, данный вопрос встает особенно остро, поэтому мировые государства приходят к тому, что необходимо решать его глобально.