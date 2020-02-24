Скончалась женщина-математик, рассчитавшая полет на Луну в 1969 году

В понедельник, 24 февраля, в США скончалась известный физик и математик Кэтрин Джонсон. Именно она занималась расчетами траектории полетов первых космических американских кораблей и занималась лунной миссией Apollo. Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс в своем Twitter.

«Сегодня наша страна потеряла великую пионерку космоса Кэтрин Джонсон. Несмотря на невзгоды и расовую дискриминацию, она внесла огромный вклад в американскую космическую программу и раздвинула границы человеческих знаний», - написал Пенс.

Кэтрин Джонсон посвящена книга Марго Ли Шеттерли «Скрытые фигуры», опубликованная в 2016 году. История рассказывает о темнокожих женщинах, работавших в NASA в 1960 годы, и вынужденных бороться за свои права. По книге снят одноименный фильм, получивший три номинации на «Оскар».

Математик вела техническую работу в NASA на протяжении нескольких десятилетий. Она рассчитала траектории, стартовые окна и резервные пути возврата для полетов из проекта «Меркурий», в том числе для космических миссий Джона Гленна и Алана Шепарда, для Apollo 11 в 1969 году. Кэтрин также делала расчеты для полетов на Марс. Джонсон скончалась в возрасте 100 лет.