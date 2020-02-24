Прокурор рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

Окружной прокурор Манхэттена огласил возможное наказание, которое грозит кинопродюсеру Харви Вайнштейну, признанному виновным в преступлениях сексуального характера.

«Он был признан виновным в уголовно-наказуемом сексуальном действии первой степени, по этому пункту ему грозит тюремное заключение на менее 5 лет и до 25 лет», - заявил прокурор во время заседания, которое транслировал телеканал Fox News.

После этого обвинитель поблагодарил всех, кто принимал участие в расследовании громкого дела, а также суд присяжных.

Напомним, в 2017 году были опубликованы данные, в соответствии с которыми оказалось, что продюсер долгое время вел себя неподобающе относительно актрис, с которыми работал в Голливуде. Арестовали Вайнштейна год спустя.