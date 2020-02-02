Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой в Петербурге попало на видео

Крупное ДТП произошло на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Кадры инцидента, снятые видеорегистратором, опубликовали пользователи социальных сетей.

На записи видно, как легковой автомобиль выезжает на полосу встречного движения и сталкивается с автобусом.

Согласно предварительным данным, авария произошла 1 февраля в 23:20. Водитель KIA Ceed не справился с управлением и через разделительный бордюр вылетел на встречку, где столкнулся с автобусом «ПАЗ», следовавшим по 530 маршруту. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, пять пассажиров общественного транспортного средства получили различные травмы.

Полиция начала проверку по факту ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.