Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой в Петербурге попало на видео
В результате аварии погиб один человек, пять человек получили различные травмы.
© Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб, vk © Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб, vk
Крупное ДТП произошло на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Кадры инцидента, снятые видеорегистратором, опубликовали пользователи социальных сетей.
На записи видно, как легковой автомобиль выезжает на полосу встречного движения и сталкивается с автобусом.
Согласно предварительным данным, авария произошла 1 февраля в 23:20. Водитель KIA Ceed не справился с управлением и через разделительный бордюр вылетел на встречку, где столкнулся с автобусом «ПАЗ», следовавшим по 530 маршруту. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, пять пассажиров общественного транспортного средства получили различные травмы.
Полиция начала проверку по факту ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.