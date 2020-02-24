СМИ: сирийские ПВО отражают атаки в небе над Дамаском
Сирийское командование отдало приказ ПВО сбивать любые объекты, нарушившие воздушное пространство страны без предупреждения.
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress
Сирийские СМИ сообщают об отражении воздушной атаки над Дамаском. С этим успешно справляются расчеты противовоздушной обороны.
«Системы ПВО отражают вражеские цели в небе над Дамаском», - сообщает сирийское агентство SANA.
Ранее в сирийском командовании заявили о приказе ПВО сбивать любые объекты, нарушившие воздушное пространство страны без предупреждения.