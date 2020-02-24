В прокуратуре Германии раскрыли подробности наезда на толпу в Фолькмарсене

Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне квалифицировала наезд на толпу зрителей во время карнавала в городе Фолькмарсен как покушение на убийство. Об этом говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, в совершении данного преступления подозревается 29-летний местный житель, имеющий гражданство ФРГ. При этом мотивы его действий пока остаются неясными.

В понедельник, 24 февраля, автомобиль на большой скорости въехал с толпу людей, среди которых были дети, на карнавальном шествии в Фолькмарсене. По словам свидетелей, водитель транспортного средства даже не пытался затормозить и проехал по тротуару более 30 метров, сбивая участников мероприятия.

В результате ЧП пострадали, по последним данным, около 30 человек. О погибших к настоящему моменту не сообщалось.