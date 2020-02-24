«Вашингтон отказывается от диалога»: МИД РФ о доказательствах невмешательства России в выборы в США

Российский МИД заявил о готовности предоставить доказательства невмешательства Москвы в национальные выборные процессы США, однако Вашингтон отказывается от диалога, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.

«Мы неоднократно предлагали американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение. На уровне профессионалов, а не через СМИ, как они это делают. Мы также предлагали им обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, наподобие тех, что были даны сторонами в 1933 году. Но они отвергли это предложение и продолжают отказываться от переговоров», - заявил Крутских в интервью газете «Коммерсантъ».

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в беседе с ведущими телеканала Fox News назвал рассуждения о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США абсурдом и попыткой демократов навредить действующему президенту Дональду Трампу.

«Это абсурд. Очередная охота на ведьм. Это началось, когда президент пришел в Белый дом», - заявил Гидли.

Подобной версии придерживаются и в Кремле, называя сообщения о «российском следе» параноидальными. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что по мере развития предвыборной гонки в США, таких «новостей» будет все больше.