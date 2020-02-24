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В США рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году

Ян Брацкий
22:13 24.02.2020
Стоимость сувенира, который был передан на хранение в Национальный архив, составляет полторы тысячи долларов.
В США рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году
© Фото: LehtikuvaJussi Nukari, globallookpress

Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил главе Белого дома Дональду Трампу 12 серебряных монет в 2018 году. Сувенир был посвящен чемпионату мира по футболу, который прошел в России.

Об этом свидетельствует перечень подарков, полученных в 2018 году сотрудниками федеральных органов власти, который опубликован на сайте федрезерва США. Ведомство уточняет, что стоимость презента, полученного 19 августа 2018 года составляет полторы тысячи долларов. Монеты переданы на хранение в Национальный архив, пишет RT.

Также в перечне числятся подарки от канадского премьера Джастина Трюдо и главы Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Список подарков и сувениров от иностранных лидеров и представителей различных делегаций опубликован в документе, который насчитывает более 100 страниц.

Во время встречи Путина и Трампа в Хельсинки российский лидер вручил американскому коллеге футбольный мяч с ЧМ-2018 по футболу.

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