В США рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил главе Белого дома Дональду Трампу 12 серебряных монет в 2018 году. Сувенир был посвящен чемпионату мира по футболу, который прошел в России.

Об этом свидетельствует перечень подарков, полученных в 2018 году сотрудниками федеральных органов власти, который опубликован на сайте федрезерва США. Ведомство уточняет, что стоимость презента, полученного 19 августа 2018 года составляет полторы тысячи долларов. Монеты переданы на хранение в Национальный архив, пишет RT.

Также в перечне числятся подарки от канадского премьера Джастина Трюдо и главы Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Список подарков и сувениров от иностранных лидеров и представителей различных делегаций опубликован в документе, который насчитывает более 100 страниц.

Во время встречи Путина и Трампа в Хельсинки российский лидер вручил американскому коллеге футбольный мяч с ЧМ-2018 по футболу.