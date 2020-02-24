В «Нафтогазе» объявили о снижении цен на газ для украинцев

Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январем текущего года и стала самой низкой с апреля 2016 года. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

По данным газовой компании, в феврале цена на голубое топливо для украинских граждан составит 3,95 тысяч гривен за 1 тысячу кубических метров (без учета НДС).

В сообщении также сказано, что новая стоимость рассчитана «Нафтогазом» по постановлению правительства Украины №17 от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции уменьшения цен на энергетические ресурсы, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.

В конце 2019 года украинский премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал соглашение с Россией на пятилетний транзит российского газа через Украину. В частности, он отмечал, что подписание контракта позволит не поднимать стоимость голубого топлива, а также поможет уменьшить цену за коммунальные услуги и отопление.