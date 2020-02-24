На Украине пересмотрят закон о государственном языке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал национальный круглый стол по вопросу закона о языке.

По мнению представителя правящей политической партии «Слуга народа», действующая редакция закона вызывает множество рисков для украинского общества. К обсуждению насущных вопросов обещают привлечь экспертов языковедов и ученых.

«Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. В ходе обсуждения надо прийти к компромиссному решению, которое позволило бы объединить страну», - заявил Ткаченко в интервью интернет-изданию «Главком».

Закон об исключительном использовании украинского языка был принят при прошлом президенте Украины Петре Порошенко. Он предписывал использовать украинский во всех сферах жизни, включая образование, культуру, здравоохранение и сферу обслуживания.

В феврале 2020 года Верховная рада при новом президенте Владимире Зеленском не поддержала инициативу об отмене языкового закона.