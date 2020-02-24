Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным

Присяжные суда в Нью-Йорке признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах.

По информации New York Post, Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, которая работала в команде реалити-шоу «Проект Подиум», а также в изнасиловании стилистки Джессики Манн. По этим пунктам ему грозит до 25 лет тюрьмы.

В то же время присяжные оправдали 67-летнего продюсера по другим пунктам, по которым ему грозило пожизненное лишение свободы.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся после того, как Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. После случившегося продюсер был уволен из собственной компании, а власти начали в его отношении расследование. Сам Вайнштейн все обвинения в свой адрес отрицает.