Опубликовано видео с места обрушения крыши кафе в Новосибирске

Опубликовано первые кадры с места трагедии в Новосибирске, где примерно в 03.40 утра по местному времени (в 23.40 по Москве) произошло обрушение крыше в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе.

«В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены. Из-под завалов одноэтажного строения из сэндвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Известно, что площадь обрушения кровли составила 240 квадратных метров. Из здания до прибытия спасателей самостоятельно смогли выйти 190 человек. Пристройка к зданию кафе использовалась в качестве раздевалки ночного клуба.

Новосибирскими следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям техники безопасности. Предположительно, наиболее вероятной причиной обрушения крыши стал неубранный снег. В спасательных работах и для ликвидации последствий обрушения были задействованы 160 человек.