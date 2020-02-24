Лавров и Гутерриш обсудят ситуацию в сирийском Идлибе

Урегулирование ситуации в сирийском Идлибе станет главной темой обсуждения на встрече министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Женеве. Об том заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

«Он этим вечером встретится с министром Лавровым в Женеве», - сообщил Дюжаррик в ходе традиционного брифинга, отвечая на вопрос, какие усилия предпринимаются секретариатом ООН в связи с ситуацией в Идлибе.

Ранее глава МИД России констатировал невыполнение Турцией ключевых обязательств по деэскалации обстановки в Идлибе. В частности, Анкара не отмежевала готовую к переговорам оппозицию от боевиков, которые продолжают атаковать позиции правительственных сил в регионе.

Кроме того, в российско-турецком меморандуме, который был подписан 18 сентября 2018 года по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, говорилось о прекращении всех боевых действий и совместном патрулировании в районе.

Глава МИД РФ сообщил о подготовке серии консультаций между Москвой и Анкарой, в ходе которых стороны обсудят функционирование зоны деэскалации в Идлибе.