Названы основные ошибки при объезде «лежачих полицейских»

Во всем мире, в том числе и в России, для регулировки скорости на дорогах часто используют так называемых «лежачих полицейских» - искусственно созданные неровности. Они могут быть различных конфигураций: асфальтированные, пластиковые, а также собранные из нескольких фрагментов.

Смысл таких препятствий заключается в том, что водитель, заметив их, будет сбрасывать скорость, чтобы не пострадала машина. Однако мало кто знает, что проезжая «лежачего полицейского» нужно руководствоваться еще некоторыми правилами для сохранности подвески автомобиля.

Например, ни в коем случае нельзя преодолевать их, не сбавляя скорость. Эта практика чревата серьезными повреждениями ходовой части и даже травмами для водителя и пассажиров.

Не менее частая ошибка - переезд «лежачего полицейского» с выжатой педалью тормоза. В этом случае подвеска нагружается и удары по элементам шасси будут сильнее, нежели при разгруженной подвеске. Действовать здесь нужно как раз наоборот - либо тормозить плавно заранее, либо коротко ударить по педали тормоза перед самым препятствием.

Иногда водители проезжают препятствие, смещая автомобиль частично на обочину. Во-первых из-за такого способа можно получить штраф (езда по обочине), а во-вторых, это не ослабляет нагрузку на подвеску. Напротив, элементы шасси со стороны искусственной возвышенности подвергаются большей нагрузке. Также есть риск поцарапать колесные диски о бордюр.

Как пишет «Российская газета», лучшим вариантом объезда «лежачего полицейского» будет сбросить скорость перед препятствием и пройти его плавно. Также рекомендуется проезжать неровность под углом к ней. В этом случае колеса по очереди переезжают препятствие, и нагрузка на ходовую часть минимизируется. Однако при таком способе необходимо убедиться в отсутствии помех в виде пешеходов и других машин.