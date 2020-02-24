В Казани рассказали о состоянии здоровья россиян с Diamond Princess

Состояние здоровья восьми россиян, доставленных в Казань с борта круизного лайнера Diamond Princess, не вызывает опасений. Повышения температуры и других проявлений инфекции вызываемой коронавирусом не зафиксировано. Об этом рассказал главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.

«Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех хорошее», - сообщил в интервью РИА Новости Гатауллин.

Он отметил, что под постоянным контролем находятся не только пассажиры круиза, но и медицинский персонал, который контактирует с ними. Для всех доставленных в больницу созданы необходимые условия для комфортного пребывания, добавил главврач.

Круизное судно Diamond Princess покинуло порт Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Японские власти поместили всех находившихся на корабле на двухнедельный карантин после того, как стало известно о болезни одного из китайских пассажиров. Всего на борту лайнера находились 3711 человек. К этой минуте известно о трех погибших из числа пассажиров круиза.