В Гессене отменили все карнавалы после инцидента в Фолькмарсене

Все карнавалы в немецкой федеральной земле Гессен отменены из соображений безопасности после инцидента с наездом автомобиля на толпу в Фолькмарсене. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

«Все проходящие Гессене карнавальные шествия отменены в целях предосторожности», - сообщается на официальной странице управления полиции Западного Гессена в Twitter.

Ранее сообщалось, что автомобиль на большой скорости въехал с толпу людей, среди которых были дети, на карнавальном шествии в Фолькмарсене. По словам свидетелей, водитель транспортного средства даже не пытался затормозить и проехал по тротуару более 30 метров, сбивая участников мероприятия.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции и медики. О погибших к настоящему моменту не сообщалось. Виновник происшествия задержан.