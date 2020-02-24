Генконсульство РФ выясняет, были ли россияне среди пострадавших от наезда автомобиля в Германии

Генконсульство Российской Федерации во Франкфурте выясняет, есть ли россияне среди пострадавших от наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Фолькмарзене.

«В городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен) 24.02.2020 водитель въехал в участников карнавального шествия. По предварительным данным, пострадали не менее 15 человек. Генеральное консульство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Гессена на предмет установления гражданства пострадавших в результате совершенного преступления», - говорится в сообщении генконсульства в Instagram.

По последним данным, в результате трагедии травмы различной степени тяжести получили более 30 человек, среди которых есть дети. ЧП произошло в 14:30 по местному времени.

По словам очевидцев, водитель серебристого Mersedes въехал в толпу и проехал более 30 метров, сбивая на своем пути людей. Как отметили присутствующие на карнавале, автомобилист не пытался тормозить.

Сразу после остановки, его задержали сотрудники полиции. Сейчас они выясняют, был ли наезд на людей случайностью или имел злой умысел. После происшествия в Фолькмарзене, все карнавальные шествия в регионе Гессен были отменены.