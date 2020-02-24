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Более 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля в Германии

Ян Брацкий
19:23 24.02.2020
Трагедия произошла в городе Фолькмарзен во время традиционного карнавального шествия.
Более 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля в Германии
© Фото: @Xy5Z89, twitter

Более 30 человек пострадали после наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Германии. Треть из них получили тяжелые травмы, сообщает издание Bild.

Трагедия произошла в городе Фолькмарзен федеральной земли Гессен. Серебристый Mersedes въехал в толпу, в которой находились дети. Многочисленные очевидцы произошедшего сообщили о том, что водитель не пытался затормозить и проехал по тротуару более 30 метров.

Водителя удалось задержать на месте происшествия. Сейчас следователи устанавливают, был ли его таран умышленным или стал следствием трагической случайности. Место ЧП оцеплено, сотрудники полиции продолжают работу.

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