Более 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля в Германии

Более 30 человек пострадали после наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Германии. Треть из них получили тяжелые травмы, сообщает издание Bild.

Трагедия произошла в городе Фолькмарзен федеральной земли Гессен. Серебристый Mersedes въехал в толпу, в которой находились дети. Многочисленные очевидцы произошедшего сообщили о том, что водитель не пытался затормозить и проехал по тротуару более 30 метров.

Водителя удалось задержать на месте происшествия. Сейчас следователи устанавливают, был ли его таран умышленным или стал следствием трагической случайности. Место ЧП оцеплено, сотрудники полиции продолжают работу.