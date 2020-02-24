МВД создаст систему распознания преступников по походке и татуировкам

В Министерстве внутренних дел РФ работают над созданием системы для поиска преступников с помощью городских камер видеонаблюдения. Об этом рассказал генеральный директор Русского биометрического общества, участвующего в проекте, Данила Николаев.

По его словам, специалисты планируют создать искусственный интеллект, способный распознавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза, татуировкам и даже походке.

«Предположительно, система будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Далее эти следы сканируют в действующую систему», - объяснил Николаев в беседе с РБК принципы работы новинки.

Затем, по его словам, система выдаст перечень предполагаемых лиц, а в случае необходимости эксперт-криминалист даст дополнительную оценку. Если в системе уже присутствуют необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц будет подгружаться фотография, а имеющиеся данные разошлют по сотрудникам правоохранительных органов.

При этом он не сказал, откуда у МВД появится база данных с анализами ДНК подозреваемых. По словам Николаева, внедрить систему собираются до конца 2021 года.