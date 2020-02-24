В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса

Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О перспективах распространения опасной инфекции говорили в Женеве, на заседании организации. На специальном брифинге выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

«Использование определения "пандемия" не отвечает фактам, а речь идет об эпидемии в различных частях мира», - цитирует ТАСС заявление Гебреисуса.

Между тем, география распространения опасного заболевания расширяется. Вспышка коронавируса зафиксирована на севере Италии, где от инфекции уже скончались несколько человек. Всего жертвами болезни стали 2619 человек, в списке зараженных - 79434.

Кроме того, китайским вирусологам удалось зафиксировать 195 случаев повторного заражения коронавирусом, в следствии чего для переболевших был введен дополнительный двухнедельный карантин.

Испытания эффективной сыворотки, с помощью которой можно будет победить болезнь, будут завершены через восемь месяцев, отметили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.