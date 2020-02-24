Украина пропишет в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет прописан в готовящейся военной стратегии и стратегии национальной безопасности и обороны. Соответствующее заявление сделал генеральный директор директората по вопросам нацбезопасности и обороны офиса украинского президента Иван Апаршин.

По его словам, в скором будущем выйдет указ Владимира Зеленского о «Стратегии национальной безопасности и обороны», в котором будет прописано, что конечной целью для Украины является «полноправное членство в НАТО».

«В течение двух-трех месяцев будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО», - приводит УНИАН слова Ивана Апаршина.

Представитель офиса украинского президента при этом подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО «вообще сегодня уже не обсуждается».

Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись таким образом от внеблокового статуса Украины. Летом 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Год назад украинский парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс государства в Евросоюз и НАТО.