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Полиция задержала водителя, протаранившего карнавальное шествие в Германии

Ян Брацкий
18:26 24.02.2020
По словам многочисленных очевидцев трагедии, водитель не пытался затормозить и проехал около 30 метров, сбивая участников карнавала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Moritz Frankenbergdpa, Globallookpress

Водитель автомобиля, который протаранил толпу на карнавальном шествии в немецком городе Фолькмарсен, задержан полицией на месте трагедии. Сейчас его допрашивают с целью выяснения причин случившегося. Инцидент произошел в 14:30 по местному времени.

По словам многочисленных очевидцев, серебристый Mersedes на большой скорости въехал с толпу людей, среди которых были дети, пришедшие с родителями на карнавальное шествие.

По мнению свидетелей, которых цитирует издание Hessenschau, водитель не пытался затормозить и проехал по тротуару более 30 метров сбивая участников мероприятия.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции и медики. Некоторым пострадавшим экстренная помощь оказывается на месте. О возможных погибших и состоянии травмированных не сообщается. Территория оцеплена.

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