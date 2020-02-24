Полиция задержала водителя, протаранившего карнавальное шествие в Германии

Водитель автомобиля, который протаранил толпу на карнавальном шествии в немецком городе Фолькмарсен, задержан полицией на месте трагедии. Сейчас его допрашивают с целью выяснения причин случившегося. Инцидент произошел в 14:30 по местному времени.

По словам многочисленных очевидцев, серебристый Mersedes на большой скорости въехал с толпу людей, среди которых были дети, пришедшие с родителями на карнавальное шествие.

По мнению свидетелей, которых цитирует издание Hessenschau, водитель не пытался затормозить и проехал по тротуару более 30 метров сбивая участников мероприятия.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции и медики. Некоторым пострадавшим экстренная помощь оказывается на месте. О возможных погибших и состоянии травмированных не сообщается. Территория оцеплена.