Россиян предупредили о раннем пробуждении клещей

В этом году в средней полосе России клещи начали просыпаться раньше обычного. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Специалист уточнила, что, в основном, в начале марта или раньше клещи пробуждаются в южных регионах РФ. В средней полосе нашей страны они всегда начинали проявлять активность лишь в начале апреля.

В беседе с «Российской газетой» Шашина объяснила, что так как в этом году зима была аномально теплой и почти бесснежной, первых клещей уже удалось заметить на оттаявших участках почвы. Она также призвала к осторожности жителей Московского региона, в особенности владельцев домашних животных. Специалист рекомендовала не выгуливать питомцев, предварительно не обработав их специальными средствами, на земле, где есть прошлогодняя трава. По ее словам, именно там и могут прятаться клещи, которые в дневное время выползают греться на солнце.

Клещи могут переносить энцефалит, боррелиоз и пироплазмоз. В 2019 году наиболее неблагополучными по заболеваемости клещевым энцефалитом были Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, а из прилегающих к Подмосковью регионов - Тверская и Ярославская области. В Московской области инфицированные членистоногие наиболее часто встречались в Дмитровском и Талдомском районах.

Для защиты от клещей специалисты рекомендуют максимально прикрывать открытые участки тела, а в случае поездки на природу - обрабатывать одежду специальными репеллентами, пишет aif.ru.