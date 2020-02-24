Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком Фолькмарсене

Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарсен, 10 человек ранены. Отмечается, что среди пострадавших были дети, сообщает агентство Hessenschau. Об их состоянии ничего не сообщается. Инцидент произошел в 14:30 по местному времени (16:30 мск).

Очевидцы происшествия рассказали, что водитель иномарки, незадолго до столкновения с людьми, ускорился и проехал в толпе не менее 30 метров. Прибывшим на место сотрудникам правопорядка удалось его задержать.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, территория оцеплена. Причина произошедшего неизвестна. Все пострадавшие экстренно госпитализированы.