Украинские социологи заявили о падении рейтинга партии «Слуга народа»

Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» за месяц потерял 9% и сейчас составляет 36%. Таковы данные экспертов Центра имени Разумкова, которые были опубликованы на его официальном сайте.

Согласно вердикту социологов, если бы выборы в местный парламент состоялись в ближайшие выходные, то именно 36% определившихся жителей страны поддержали бы партию Владимира Зеленского.

На втором месте с показателем 15% следует партия «Оппозиционная платформа - За жизнь», с небольшим отставанием от нее (13%), тройку замыкает парламентская партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. За партию бывшего премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» готовы отдать свои голоса 10% избирателей.

Что касается президентских выборов, то в случае их проведения в ближайшие выходные, уверенную победу одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский, которого поддерживают 40% электората, отмечается на сайте Центра имени Разумкова.