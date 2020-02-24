Необычную реплику «Моны Лизы» продали на аукционе за 480 тысяч евро

Работа «Мона Лиза» французского уличного художника под псевдонимом Invader, выполненная из 330 кубиков Рубика, была продана на аукционе в Париже за 480 тысяч 200 евро.

Имя покупателя произведения осталось неизвестным. Организаторы торгов лишь сообщили, что итоговая стоимость работы в четыре раза превысила первоначальную цену. Таким образом «Мона Лиза Рубика» стала самой дорогой работой этого художника, сообщает «360».

Настоящее имя автора работы, выполненной в 2005 году, Франк Слама. Это не первое его произведение. Другие творения французского художника можно увидеть на более чем 77 улицах в 33 странах мира.

Оригинальную «Мону Лизу» (она же «Джоконда») написал Леонардо да Винчи в XVI веке. Более точная дата остается неизвестной. Сейчас шедевр выставлен в Лувре.