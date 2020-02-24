Maruv резко ответила критикам празднования 23 февраля

Украинская певица Maruv резко ответила некоторым своим подписчикам в социальной сети Instagram, раскритиковавшим ее за сообщение, в котором она поздравила мужчин с 23 февраля.

«У меня папа служил, у меня дедушка служил в советской армии, хочу и поздравляю», - написала Maruv в ответ в сториз.

При этом исполнительница посоветовала «не переживать» за судьбу Дня защитника Отечества, который на Украине празднуют 14 октября. По словам Maruv, она поздравляет мужчин и в этот день.

Напомним, власти Украины приняли решение о переносе празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября в 2014 году.