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Израиль нанес удары по объектам «Исламского джихада»* в Газе

Ян Брацкий
16:35 24.02.2020
Бомбардировка территории Газы стала ответом на ракетный обстрел приграничных израильских территорий.
© Видео: Salman35606667, Twitter © Фото: Emanuel (Mannie) Fabian, Twitter

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла бомбовые удары по позициям боевиков запрещенной террористической организации «Исламский джихад»* в Газе. О произведенной атаке сообщили в пресс-службе израильских вооруженных сил.

«Некоторое время назад истребители и вертолеты ЦАХАЛ атаковали объекты группировки "Исламский джихад"* по всему сектору Газа, включая военный комплекс в Хан-Юнисе, который использовался для обучения и хранения оружия, и подземную инфраструктуру группировки», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Причиной бомбардировки палестинского анклава послужил обстрел израильской территории, заявили в ЦАХАЛ. По имеющимся данным, с территории Газы были выпущены более 40 ракет. Осколки одной из них обнаружили на детской площадке в израильском Сдероте. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сигналы воздушной тревоги, извещающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Сдероте и ряди приграничных районов на юге Израиля. Из-за регулярных обстрелов, власти приняли решение приостановить занятия в школах на юге страны. Кроме того, закрыты дороги и приостановлено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой.

*Исламский джихад – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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