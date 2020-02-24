Грузинский генерал рассказал о попытках Киева назвать расстрел людей на Майдане «выдумкой»
Бывший командир элитного спецподразделения грузинской армии «Аваза» генерал Тристан Цителашвили заявил, что официальный Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, стрелявших в протестующих на Майдане, «выдумкой Кремля».
В интервью ведущим телеканала ZIK, высокопоставленный военный вспомнил, что в 2014 году на него вышел глава диаспоры Грузии Звиад Кушиташвили, который от лица экс-президента Украины Петра Порошенко гарантировал ему безопасность, если тот согласится сотрудничать.
«Мне обещали хорошую, красивую жизнь», - рассказал Цителашвили.
По словам экс-командира спецназовцев, он готов оказать помощь новой украинской власти в расследовании трагических событий на Майдане.
Противостояние на центральной площади в Киеве между радикалами и сотрудниками правопорядка началось в конце ноября 2013 года, когда украинское правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Сторонники евроинтеграции, среди которых было множество провокаторов, вышли на улицы, начали жечь покрышки и возводить баррикады.
Очень быстро беспорядки переросли в стычки с полицейскими, с обеих сторон появились жертвы. После государственного переворота, ответственность за гибель людей на улицах возложили на бывшего президента Украины Виктора Януковича и бойцов спецназа «Беркут».
Сотрудники полиции и экс-президент Украины все обвинения отвергли. Генерал Тристан Цителашвили неоднократно заявлял, что снайперами, стрелявшими в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.