Бывший командир элитного спецподразделения грузинской армии «Аваза» генерал Тристан Цителашвили заявил, что официальный Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, стрелявших в протестующих на Майдане, «выдумкой Кремля».

В интервью ведущим телеканала ZIK, высокопоставленный военный вспомнил, что в 2014 году на него вышел глава диаспоры Грузии Звиад Кушиташвили, который от лица экс-президента Украины Петра Порошенко гарантировал ему безопасность, если тот согласится сотрудничать.

«Мне обещали хорошую, красивую жизнь», - рассказал Цителашвили.

По словам экс-командира спецназовцев, он готов оказать помощь новой украинской власти в расследовании трагических событий на Майдане.

Противостояние на центральной площади в Киеве между радикалами и сотрудниками правопорядка началось в конце ноября 2013 года, когда украинское правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Сторонники евроинтеграции, среди которых было множество провокаторов, вышли на улицы, начали жечь покрышки и возводить баррикады.

Очень быстро беспорядки переросли в стычки с полицейскими, с обеих сторон появились жертвы. После государственного переворота, ответственность за гибель людей на улицах возложили на бывшего президента Украины Виктора Януковича и бойцов спецназа «Беркут».

Сотрудники полиции и экс-президент Украины все обвинения отвергли. Генерал Тристан Цителашвили неоднократно заявлял, что снайперами, стрелявшими в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.