На Украине анонсировали изменения в работе КПП в Донбассе

Контрольно-пропускные пункты (КПП) в Донбассе с 1 марта текущего года будут переведены на весенний график работы Об этом говорится в заявлении пресс-службы государственной пограничной службы Украины.

«С 1 марта 2020 года по решению командующего объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график пропускных операций», - сказано в сообщении.

По данным украинских пограничников, пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 19.30 мск (07.00 - 18.30 по-местному времени). Ранее КПП в Донбассе работали в зимнем режиме - с 9.00 до 18.00 мск.

По решению украинского руководства с 2015 года с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса был введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно лишь через специальные пункты пропуска, или через российскую территорию. В Луганской народной республике действует только пешеходный пункт пропуска КПП «Станица Луганская».

Как, в свою очередь, утверждают наблюдатели от ОБСЕ, транспортная и экономическая блокады могут привести к гуманитарной катастрофе в регионе. Представители Организации также призывают открыть больше пунктов пропуска.