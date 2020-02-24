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Лавров анонсировал серию консультаций по Сирии между Москвой и Анкарой

Ян Брацкий
15:36 24.02.2020
По словам главы российского дипломатического ведомства, Москва рассчитывает, что новые переговоры с Анкарой прояснят ситуацию в сирийском Идлибе.
Лавров анонсировал серию консультаций по Сирии между Москвой и Анкарой
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о подготовке серии консультаций между Москвой и Анкарой. По мнению министра иностранных дел РФ, переговоры между двумя странами прояснят возникшие вопросы по функционированию зоны деэскалации в сирийской провинции.

«Ничего неожиданного в том, что наносились удары по террористам в Идлибе, не было. Надеемся, что в ходе предстоящих консультаций с Анкарой по Сирии мы договоримся, что террористы не будут "хозяйничать" в Идлибе», - заявил министр иностранных дел Российской Федерации.

Ранее в Кремле отметили, что Турция пока не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии, которые были достигнуты в октябре 2018 года и 2019 года Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Об этом накануне заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он также акцентировал внимание на том, что в рамках достигнутых соглашений именно Анкара должна «обеспечить разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений». По его словам, боевики на территории Идлиба прекрасно оснащены оружием и непрерывно снабжаются амуницией, боеприпасами и военной техникой.

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