Мацуев перенес концерты в Италии из-за коронавируса

Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев объявил о переносе своих концертов в Италии из-за вспышки коронавируса. Речь о выступлениях в Риме и Болонье, которые должны были состоятся в конце февраля.

На своей странице в Facebook музыкант рассказал о беспокойстве организаторов и пообещал дополнительно сообщить о новых датах выступлений.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы не отменяем концерты, а переносим. О дате я обязательно сообщу отдельно. Всем заболевшим желаю скорейшего выздоровления, здоровым - не заболеть, ученым - поскорее придумать лекарство. В качестве самого действенного средства повышения иммунитета и настроения слушайте классическую музыку», - посоветовал Мацуев.

Вспышка опасного заболевания зафиксирована на севере Италии, где уже скончались четыре человека. Общее количество зараженных в Италии превысило 200 человек.

Власти Ломбардии, Венето, Венеции, Эмилии-Романьи и других регионов приняли решения закрыть на время эпидемии школы и университеты. Под запретом также массовые мероприятия, включая спортивные и культурные события.