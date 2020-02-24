«Торговля наркотиками и оружием»: украинский премьер неудачно пошутил про ипотеку

Глава украинского правительства Алексей Гончарук вновь удивил избирателей необычной иннициативой. Премьер предложил гражданам страны торговать наркотиками либо оружием для погашения кредитов пор ипотеке.

«Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку», - пошутил Гончарук в эфире одной из местных информационно-аналитических программ.

Премьер-министр также высказал мнение, что сейчас банковские кредиты для покупки жилья недоступны большинству граждан Украины из-за высоких ставок, а также существующих непрозрачных систем оценки платежеспособности заемщиков.

Гончарук уже не первый раз делает скандальное заявление. Так, в январе в Интернете была обнародована аудиозапись нелестных высказываний главы кабмина о президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, премьер в грубой форме утверждал, что у украинского лидера нет необходимых знаний в финансовой сфере.