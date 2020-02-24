Синоптики пообещали аномальное тепло в регионах России

Аномально теплую погоду в Москве, Якутии, Краснодарском крае и ряде других регионов страны прогнозируют синоптики на этой неделе. Климатическая норма, характерная для этого времени года, будет превышена на 16 градусов, заявил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура будет выше нормы в Москве в понедельник на 9 градусов, послезавтра - на 7, в среду - на 6, в четверг и пятницу - почти на 9. Во второй половине недели, температура может, как минимум, приблизиться к рекорду. Экстремально высокая температура, а самое интересное, что на всей территории страны такая высокая температура», - заявил Вильфанда.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, необыкновенно тепло будет на севере Сибири, где столбик термометра поднимется выше нормы на 16 градусов, в Якутии - на 6-8 градусов, в Ростовской области - на 12 градусов выше нормы. По оценкам синоптиков, погодной аномалии будет способствовать теплый атлантический циклон.