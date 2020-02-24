Пусковую платформу космодрома «Морской старт» погрузили на судно для перевода в Россию

В воскресенье, 23 февраля, состоялась погрузка пусковой платформы Odyssey на грузовое судно Xin Guang Hua в порте Лонг-Бич на тихоокеанском побережье США. Об этом свидетельствуют данные портала движения судов vesselfinder.com.

Пусковая платформа Odyssey входит в плавучий космодром «Морской старт», который будет располагаться на Славянском судоремонтном заводе, расположенном в 50 километрах от Владивостока. Водоизмещение пусковой платформы составляет 46 тысяч тонн, ее длина - 133 метра, ширина - 67 метров.

Грузовое судно Xin Guang Hua прибыло в порт Лонг-Бич еще 18 февраля, во вторник. В четверг, 20 февраля, стало известно, что начат процесс перебазирования космодрома, стартовую платформу Odyssey транспортируют на гонконгский корабль.

Известно, что проект «Морской старт» был запущен еще в 1995 году при участии американской компании Boeing, российской РКК «Энергия», норвежского судостроительного предприятия Aker Solutions, украинских КБ «Южное» и ПО «Южмаш». После реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия».

Доставить пусковую платформу на Дальний Восток планируется за три недели. На Славянском судоремонтном заводе Odyssey ожидают во второй половине марта, сообщает ТАСС.

Плавучий космодром «Морской старт» позволит сократить затраты при выводе спутников на геостационарную орбиту, которая пролегает над экватором.