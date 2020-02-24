Детский хоккейный турнир в Тольятти закончился массовой дракой

Финал одного из матчей этапа Кубка Федерации Приволжского федерального округа по хоккею завершился массовой дракой. Произошедшее зрители сняли на видео, которое разместили в социальной сети «ВКонтакте».

В турнире принимали участие игроки в возрасте до 11 лет. Конфликт еще во время матча произошел между двумя участниками соперничающих команд - «Лада» и «Волгарь». После игры в драку вмешались все запасные хоккеисты и вратари.

Из-за чего произошел конфликт, неизвестно. Разнимать детей пришлось арбитрам и тренерам.

В турнире ПФО принимали участие команды из Оренбурга, Тольятти и Нефтекамска. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу «Лады».