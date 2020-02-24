В Ухане повторное заражение коронавирусом выявили у 195 человек

В Китае зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом. Такие данные приводятся в новой сводке Госкомитета по вопросам и гигиены и здравоохранения КНР.

Чем обусловлены такие случаи, в документе не уточняется, сообщает ТАСС.

С 22 февраля в Ухане ввели дополнительный двухнедельный карантин для всех выздоровевших пациентов. Меры были приняты после того, как в анализах пациентов вновь обнаружили инфекцию.

Ранее китайские ученые сообщили о разработке вакцины, которая показала эффективность против нового типа коронавируса. Ее клинические испытания завершат минимум через восемь месяцев.